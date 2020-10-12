Санкции ЕС против Лукашенко, Фонд кино без Антона Долина и другие новости дня

В России второй день подряд фиксируют больше 13 тыс. случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 1 312 310.

В Роспотребнадзоре заявили, что страна может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение 10–20 дней. Этому поспособствуют введенные в сентябре ограничительные меры.

В сервисе по контролю за сотрудниками, работающими дистанционно, произошел сбой. Власти Москвы обвинили в этом самих работодателей.

Правозащитники насчитали несколько сотен задержанных на прошедших накануне митингах в Беларуси. В МВД республики пригрозили еще более жесткими разгонами: там заявили о готовности использовать боевое оружие на протестах.

Главы МИД стран ЕС решили ввести санкции против ответственных за покушение на Алексея Навального. Их список пока не утвердили.

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике вручили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за теорию аукционов. Их научный вклад «принес пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», считают в Нобелевском комитете.

В Петербурге дали восемь лет строгого режима местному жителю Алексею Волнянко. Его признали виновным в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в ночь на 21 июля 2019 года.

Илон Маск захотел поднять на Марсе собственный флаг, а не США. На нем может быть изображена ракета Falcon 9, летящая на фоне Красной планеты.

Антон Долин уходит из Фонда кино, в котором состоял с 2014 года. Он заявил, что не хочет быть связан с поддержкой патриотических блокбастеров.

Feduk выпустил клип на сингл «Краски». В нем он ездит на мотоцикле, танцует в лесу и поет на пляже для девушки.

Netflix купил российский сериал «Эпидемия» за рекордные 1,5 млн долларов. Продажа шоу смогла покрыть половину ушедших на его производство денег.