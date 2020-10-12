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У станции Шиес восстановят вырубленный лес

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:56

У станции Шиес, где ранее собирались возвести мусорный полигон, восстановят вырубленный лес. Об этом на своем сайте сообщила компания «Технопарк», ответственная за строительство.

Инвестор подтвердил, что принято решение отказаться от проекта по созданию свалки. Вместо этого компании предстоит восстановить земельный участок площадью 15 гектаров, на котором велось строительство. На нем в 2021 году высадят 33 тыс. сосен.

По словам «Технопарка», на территории проведут работы, «направленные на восстановление плодородия, проведение лесохозяйственных работ и комплекса агротехнических мероприятий по восстановлению и улучшению структуры грунтов».

В конце августа врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский объявил о ликвидации свалки на станции Шиес, об организации которой местные власти договорились с Москвой в 2018 году.

В регионе десятки тысяч человек выходили на акции протеста против строительства. Прошлым летом Владимир Путин поручил учесть мнение местных жителей при строительстве полигона. Зимой сооружения для мусорного полигона признали самостроем.

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