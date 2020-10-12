Послушник монастыря украл 800 тыс. рублей пожертвований, чтобы погулять в Москве

Послушник монастыря во Владимирской области украл 800 тыс. рублей пожертвований, на которые совершал дорогие покупки в Москве. Мужчину заключили под стражу, сообщили в УМВД России.

В начале сентября настоятель одного из храмов в Вязниковском районе обратился в полицию с заявлением о пропаже суммы, которую прихожане собрали на ремонт церкви. Правоохранители установили, что деньги хранились в шкафу в келье настоятеля, о чем могли знать послушники, проживавшие в монастыре.

Выяснилось, что прямо в день пропажи средств, исчез и один послушник — 34-летний мужчина из Псковской области, который перестал выходить на связь. Следователи опросили свидетелей и в итоге нашли злоумышленника в Рязанской области.

Мужчина сознался в краже и рассказал, что потратил деньги на съем квартиры в Москве, аренду машины и охранников, а также на рестораны. В момент задержания он направлялся к своему другу, у которого планировал остаться жить.

На задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража, совершенная в крупном размере»).

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