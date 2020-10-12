Открытый гей Ренат Давлетгильдеев выдвинется в Госдуму по округу Милонова в Петербурге

Журналист Ренат Давлетгильдеев решил выдвинуть свою кандидатуру в Государственную думу по округу Виталия Милонова в Петербурге. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Гей и динамит».

По словам открытого гея Давлетгильдеева, в случае избрания он намерен говорить в парламенте о правах и проблемах ЛГБТ. Одной из целей своей кампании журналист называет дискуссию с Виталией Милоновым.

«Да, я хочу стать реальным ЛГБТ-кандидатом в самом одновременно и европейском, и мракобесном городе страны. Да, я хочу прозвучать голосом адекватности и дискутировать с человеком, который своей публичной деятельностью олицетворяет гомофобию», — написал Давлетгильдеев.

Недавно Ренат Давлетгильдеев принял участие в акции в поддержку ЛГБТ, организованной группой Pussy Riot. Виталий Милонов же весной боролся с новым мультфильмом студии Pixar, а также с благотворительной инициативой «Бургер Кинга».