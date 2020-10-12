Парк развлечений в Токио предложил гостям работать на аттракционах

Токийский парк развлечений Yomiuriland предложил посетителям работать, находясь на аттракционах. Об этом сообщил Fox News.

Специально для жителей Токио, работающих в удаленном режиме, парк придумал программу Amusement Workcation. Она включает в себя входной билет за 18 (в будни) или 19 долларов (в выходные) и возможность дополнительно подключиться к Wi-Fi.

Таким образом Yomiuriland ответил на закрытие парков развлечений по всему миру из‑за пандемии. Для защиты гостей от коронавируса в парке ввели правило: на аттракционах можно работать, но запрещено кричать.

По информации издания, в США недавно открыли парки Диснейленд и Диснейуорлд, закрытые в марте из‑за распространения COVID-19. В мае на территории одного из парков обнаружили мужчину, который хотел переждать карантин в «тропическом раю».