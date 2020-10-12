В Нижегородской области 18-летний парень обстрелял рейсовый автобус. Есть раненные и погибшие

В городе Бор в Нижегородской области обстреляли рейсовый автобус. По данным источника ТАСС, есть погибшие.

Собеседник агентства сообщил, что в результате инцидента пострадали семь человек, из которых четверо погибли, трое получили ранения.

Расстрелявшим людей оказался 18-летний житель Нижнего Новгорода Даниил Монахов, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, после стрельбы нападавший скрылся в лесу. С собой у него два ружья.

Как сообщил источник ТАСС, перед совершением преступления Монахов убил свою бабушку.

В следственном управлении СК по региону подтвердили гибель трех человек при обстреле автобуса. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В полиции попросили местных жителей не выходить на улицу. Для задержания Монахова в поселок направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа, передает Mash.