МВД Беларуси предупредило о готовности использовать боевое оружие против демонстрантов

По его словам, протестное движение сместилось преимущественно в Минск и стало более организованным и крайне радикальным. В последние дни действия граждан «не имеют ничего общего с гражданским протестом» — например, на митинге 11 октября протестующие использовали камни, бутылки, ножи и заточки, а также баррикады и горящие покрышки, пояснил он.

МВД Беларуси готово применить спецсредства и огнестрельное оружие для разгона массовых протестов. Об этом заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — заявил Казакевич. В связи с этим сотрудники МВД продолжат «обеспечивать порядок в стране» и «в случае необходимости» задействуют спецсредства и боевое оружие, пообещал замглавы МВД республики.

11 октября в Беларуси прошел «Марш гордости» — масштабный протест, охвативший всю страну. Против манифестантов применяли водометы и светошумовые гранаты, пострадали несколько человек.

По последним данным правозащитного центра «Весна», во время протестных акций были задержаны 617 человек. Силовики задерживали не только протестующих, но и журналистов. В МВД Беларуси заявили, что против белорусских журналистов, задержанных на акциях, начали административный процесс.