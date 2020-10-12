В России создали мобильное приложение для людей с ревматическими заболеваниями

Российские медики совместно с биотехнологической компанией «Биокад» создали приложение для смартфонов, которое помогает людям с ревматическими заболеваниями контролировать активность болезни и следить за лечением. Об этом сообщает проект «Такие дела».

Программу могут бесплатно скачать на территории России все желающие, она доступна на платформе «Здоровье.ру». Пользователи могут вести «умные» дневники, просмотреть образовательный курс от врача-ревматолога и изучить советы представителей организации «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».

С помощью дневников и анкет пользователи могут оценить динамику болезни и эффективность лечения. Им будут приходить отчеты, которые покажут, как менялись их симптомы и самочувствие. В случае ухудшения статистики, программа порекомендует обратиться к врачу и предложит доступные записи по ОМС.

Образовательный курс составила профессор Инна Гайдукова. В нем дана информация об образе жизни и методах лечения при ревматических заболеваниях, и представлены ролики, которые помогают разобраться в особенностях болезни и найти ответы на распространенные вопросы. Кроме того, курс рассказывает, как получить льготные лекарства, средства реабилитации и группу по инвалидности.

В августе в московском парке «Красная Пресня» открылся прокат электроколясок WheelGo для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Прокат организовал благотворительный фонд «Хрупкие люди», который помогает больным несовершенным остеогенезом и другими костными патологиями.