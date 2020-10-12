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Илон Маск захотел поднять на Марсе свой флаг

Семён Гудошников
Сегодня в 17:45

Американский предприниматель Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX, захотел поднять на Марсе свой флаг, а не США. Об этом он сообщил в твиттере.

Фотограф Джон Краус запостил в соцсети снимок ракеты Falcon 9 летящей на фоне Солнца. На прошлой неделе она вылетела с космодрома имени Джона Кеннеди с партией из 60 спутников Starlink на борту. Маск прокомментировал изображение, заявив, что «возможно, это должно быть флагом Марса». Краус в ответ отредактировал фото, на котором заменил звезду на Красную планету.

Глава SpaceX планирует к 2050 году построить на Марсе город для колонистов, а для поселения нужен свой флаг.

В августе компания SpaceX объявила о намерении построить в Техасе курорт около своего космодрома в Бока-Чика-Вилледж. На сайте корпорации появилась вакансия менеджера по развитию центра отдыха.

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