Илон Маск захотел поднять на Марсе свой флаг

Американский предприниматель Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX, захотел поднять на Марсе свой флаг, а не США. Об этом он сообщил в твиттере.
Фотограф Джон Краус запостил в соцсети снимок ракеты Falcon 9 летящей на фоне Солнца. На прошлой неделе она вылетела с космодрома имени Джона Кеннеди с партией из 60 спутников Starlink на борту. Маск прокомментировал изображение, заявив, что «возможно, это должно быть флагом Марса». Краус в ответ отредактировал фото, на котором заменил звезду на Красную планету.
Глава SpaceX планирует к 2050 году построить на Марсе город для колонистов, а для поселения нужен свой флаг.
В августе компания SpaceX объявила о намерении построить в Техасе курорт около своего космодрома в Бока-Чика-Вилледж. На сайте корпорации появилась вакансия менеджера по развитию центра отдыха.