Илон Маск захотел поднять на Марсе свой флаг

Американский предприниматель Илон Маск, основавший компании Tesla и SpaceX, захотел поднять на Марсе свой флаг, а не США. Об этом он сообщил в твиттере.

Фотограф Джон Краус запостил в соцсети снимок ракеты Falcon 9 летящей на фоне Солнца. На прошлой неделе она вылетела с космодрома имени Джона Кеннеди с партией из 60 спутников Starlink на борту. Маск прокомментировал изображение, заявив, что «возможно, это должно быть флагом Марса». Краус в ответ отредактировал фото, на котором заменил звезду на Красную планету.