В сервисе по контролю за работниками на удаленке произошел сбой. Власти обвинили в нем работодателей

Московский сервис по предоставлению данных о работниках на удаленке столкнулся с высокой нагрузкой. В связи с этим у предпринимателей возникают проблемы с загрузкой сведений, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на департамент информационных технологий (ДИТ).

С 12 октября работодатели обязаны сообщать о количестве отправленных на удаленку сотрудников. Работающим из дома требуется сообщить номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных. Ранее столичные власти объяснили, что такие данные нужны для оценки пассажиропотока в городе, и они не будут персонифицированы.

Сервис по предоставлению информации об удаленных сотрудниках запустили 9 октября — за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на дистанционный режим. При этом большинство работодателей отложили до последнего загрузку данных, заявили в ДИТ.

«В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из‑за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений. При проверке исполнения указа мэра Москвы № 97-УМ данная ситуация будет учитываться», — отметили в департаменте.

Ранее на сбои в работе сервиса пожаловались сами работодатели: они заявили, что не могут подать сведения через раздел сайта на mos.ru. Предприниматели уточнили, что «зависает» горячая линия, по которой можно узнать об альтернативных способах передачи данных, а также получить помощь с электронной цифровой подписью.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, предприятия обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.