Центробанк выпустил монеты номиналом 25 рублей. На них изображены медики, борющиеся с коронавирусом

Банк России выпустил монеты номиналом 25 рублей, на которых изображена бригада медиков, борющихся с коронавирусом. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Центробанка.

Памятная монета, «посвященная самоотверженному труду медицинских работников», произведена из недрагоценных металлов. Она имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Также на лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант, а ее боковая поверхность рифленая.

На оборотной стороне монеты изображены двое медицинских работников в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне больницы и кареты скорой помощи. Монету выпустили тиражом 5 млн штук.