«Буерак» размышляют о смысле интернета в клипе на трек «Send Nudes»

Новосибирский пост-панк дуэт «Буерак» выпустил клип на песню «Send Nudes» с недавнего альбома «Компактные откровения».
Лирический герой композиции проявляет интерес к одной прекрасной особе. Но лишь отчасти — его интересуют исключительно ее обнаженные фотографии. А, если нюдсы получить не удастся, то и весь интернет теряет смысл в его глазах.
Изначально «Send Nudes» появилась на одноименном мини-альбоме, который увидел свет в прошлом декабре. На сентябрьской полноформатной пластинке «Компактные откровения» песня соседствует еще с девятью. По просьбе «Афиши Daily» «Буерак» проводили экскурсию по альбому.