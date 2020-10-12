«Буерак» размышляют о смысле интернета в клипе на трек «Send Nudes»

Новосибирский пост-панк дуэт «Буерак» выпустил клип на песню «Send Nudes» с недавнего альбома «Компактные откровения».

Лирический герой композиции проявляет интерес к одной прекрасной особе. Но лишь отчасти — его интересуют исключительно ее обнаженные фотографии. А, если нюдсы получить не удастся, то и весь интернет теряет смысл в его глазах.