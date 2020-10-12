300 пакетов с кокаином выбросило на пляж в Нидерландах. Местные жители вышли на охоту

В нидерландской общине Борселе к пляжу прибило как минимум 300 пакетов с кокаином. Полиция начала охранять прибрежную территорию, после того как местные жители начали охоту за порошком, сообщает NOS.

Упаковки с наклеенными изображениями животных, каждая из которых весит один килограмм, начали находить 6 октября. Правоохранители успели собрать основную часть посылок, но люди продолжили поиски.

Полицейские арестовали двух мужчин, проехавших сотни километров, чтобы очутиться на берегу. Они заявили, что просто хотели «подышать свежим воздухом», однако в их машине нашли 30 пакетов с наркотиком. Еще несколько человек были задержаны за проникновение на пляж и один — за отсутствие удостоверения личности.

Ранее в Мексике разбился самолет, перевозивший 400 килограмм кокаина. Судно засекли военные вертолеты и начали преследовать его на протяжении нескольких сотен миль.