перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Главы МИД стран ЕС согласовали санкции против Лукашенко 15:45
«Буерак» размышляют о смысле интернета в клипе на трек «Send Nudes» 15:37
Тайга.инфо Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского
Иркутский полицейский придавил коленом голову девочке. СК начал проверку об оскорблении полицейского 15:10
300 пакетов с кокаином выбросило на пляж в Нидерландах. Местные жители вышли на охоту 15:04
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой 14:44
Богомолов живет с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» Федора Бондарчука 14:32
В Кузбассе похоронили пенсионера, умершего от COVID-19. Вот только он оказался жив 14:14
Несколько московских культурных центров отменили мероприятия из‑за коронавируса 14:10
FEDUK/YouTube Feduk ездит на мотоцикле и поет в лесу в новом клипе «Краски»
Feduk ездит на мотоцикле и поет в лесу в новом клипе «Краски» 13:44
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов 13:11
В Канаде выяснили, на что бездомные потратят деньги, если дать им по 7500 долларов 13:09
«Пацан — заноза в заднице»: Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия», вышедший на Netflix 12:51
Антон Долин уходит из Фонда кино. Он не хочет быть связан с поддержкой патриотических блокбастеров 12:49
rahimabramov/Instagram Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров 12:02
Ученые: коронавирус может прожить на банкнотах до 28 дней. Но не задерживается на хлопковой ткани 11:31
Галь Гадот сыграет Клеопатру. Фильм поставит режиссер «Чудо-жещины» Патти Дженкинс 10:51
В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса 10:36
Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане. В пятый раз 10:26
В Беларуси на протестах задержали 600 человек. Милиция применяла светошумовые гранаты и водометы 10:07
Pille-Riin Priske/Unsplash В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода России на плато по коронавирусу
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода России на плато по коронавирусу 9:41
Отключить рекламу

300 пакетов с кокаином выбросило на пляж в Нидерландах. Местные жители вышли на охоту

Семён Гудошников
Сегодня в 15:04

В нидерландской общине Борселе к пляжу прибило как минимум 300 пакетов с кокаином. Полиция начала охранять прибрежную территорию, после того как местные жители начали охоту за порошком, сообщает NOS.

Упаковки с наклеенными изображениями животных, каждая из которых весит один килограмм, начали находить 6 октября. Правоохранители успели собрать основную часть посылок, но люди продолжили поиски.

Полицейские арестовали двух мужчин, проехавших сотни километров, чтобы очутиться на берегу. Они заявили, что просто хотели «подышать свежим воздухом», однако в их машине нашли 30 пакетов с наркотиком. Еще несколько человек были задержаны за проникновение на пляж и один — за отсутствие удостоверения личности.

Ранее в Мексике разбился самолет, перевозивший 400 килограмм кокаина. Судно засекли военные вертолеты и начали преследовать его на протяжении нескольких сотен миль.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить