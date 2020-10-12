Богомолов живет с секс-куклой в трейлере сериала «Псих» Федора Бондарчука

Вышел тизер сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Это первый многосерийный проект Федора Бондарчука.

Богомолов сыграл успешного психотерапевта Олега, который сам нуждается в помощи. Он переживает кризис среднего возраста, живет с мамой в 40 лет и злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Год назад у Олега пропала жена, но он до последнего верит, что она вернется. В ожидании супруги герой начинает жить с секс-куклой.