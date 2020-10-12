В Кузбассе похоронили пенсионера, умершего от COVID-19. Вот только он оказался жив

В сюжете, который показало местное телевидение 10 октября, говорилось, что пенсионера, жившего в интернате для инвалидов, хоронили в закрытом гробу. Подобные меры предосторожности были приняты, потому что у пожилого человека был подтвержден коронавирус.

Через неделю семью умершего жителя Шабанова пригласили в интернат на опознание. Тогда же и выяснилось, что пенсионер на самом деле жив, а в его могиле лежит другой человек. Согласно сюжету «Вестей», из интерната выписали двоих пациентов, но живого — с чужим паспортом.

Кто сейчас лежит в могиле «умершего» пенсионера, неизвестно. Семья пожилого человека выкинула таблички с его именем, и крест на могиле сейчас не подписан. Исполняющий обязанности директора интерната Савелий Сабардаков заявил, что не знает, кого похоронили на самом деле. Эксгумация тела пока не планируется. Региональный Минздрав уже начал проверку. Доследственную проверку по факту халатности также проводит Следственный комитет Кузбасса.