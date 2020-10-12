Антон Долин уходит из Фонда кино. Он не хочет быть связан с поддержкой патриотических блокбастеров

Антон Долин уходит из экспертного совета Фонда кино, в котором состоял с 2014 года. Об этом кинокритик написал у себя в фейсбуке. Свое решение Долин объяснил тем, что перестал видеть смысл своей работы в этой структуре.

«Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные «Три богатыря» и «Барбоскины» все равно получат», — поделился он.

Кинокритик отметил, что механизм господдержки патриотических блокбастеров остается непрозрачным. Кроме того, Долину неприятно думать, что кто‑то может считать, что он ответственен за финансовую поддержку картин вроде «Союза спасения» или «Вратаря Галактики».

«Уверен, что российское кино нуждается в государственной поддержке. Знаю, что многие талантливые фильмы не появились бы на свет без этих денег. Искренне считаю, что лучше уж госбюджет пойдет на «Вратаря Галактики», чем на крылатые ракеты для КНДР или премии для Росгвардии за удачное подавление мятежей. Просто без меня», — отметил кинокритик.

В конце сентября Антон Долин ушел из передачи «Вечерний Ургант». Он пояснил, что решение об этом принял не он и не создатели программы, однако подробностей не уточнил.