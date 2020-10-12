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Ученые: коронавирус может прожить на банкнотах до 28 дней. Но не задерживается на хлопковой ткани

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:31

Ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, как долго коронавирус может продержаться на разных поверхностях при той или иной температуре. Результаты исследования они опубликовали в научном журнале Virology Journal.

Согласно исследованию, вирус может жить на нержавеющей стали, стекле, виниле и банкнотах (бумажных и сделанных из полимерных материалов) до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия.

Если нагреть воздух до 30 градусов по Цельсию, вирус может продержаться на гладких поверхностях до трех недель. Когда ученые поднимали температуру до 40 градусов Цельсия, вирус погибал за несколько дней.

На пористых поверхностях, в частности на хлопковой ткани, вирус не задерживался. Ученые также отметили, что источником распространения инфекции могут послужить мобильные телефоны. Их поверхность не является пористой и редко подвергается обработке антисептиками.

Впрочем, исследователи специально создали благоприятные условия для существования коронавируса. Эксперимент проводился в темном помещении (ультрафиолет негативно влияет на коронавирус), поддерживалась стабильная температура и влажность. Поэтому реальная выживаемость вируса может отличаться от результата, полученного австралийскими учеными.

Экс-глава Центра изучения простуды Кардиффского университета Рон Экклc заявил, что исследование вызывает «ненужный страх у общества». По его словам, ученые проигнорировали тот факт, что в реальных условиях коронавирус распространяется при помощи слизи, когда человек чихает или кашляет. В австралийском исследовании слизь не используется как средство переноса.

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