В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса

В России за сутки зафиксировали 13 592 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это чуть меньше, чем накануне, когда сообщалось о 13 634 выявленных заражениях.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Архангельской областях.