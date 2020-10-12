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В России за сутки выявили 13 592 случая коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 10:36

В России за сутки зафиксировали 13 592 случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это чуть меньше, чем накануне, когда сообщалось о 13 634 выявленных заражениях.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Архангельской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 312 310. За последние сутки вылечились 3793 человека, за все время — 1 024 235. За сутки умерли 125 пациентов, за весь период — 22 722. Количество активных случаев на данный момент — 265 353.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 37,4 млн человек, более миллиона из них умерли, свыше 26 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,7 млн), на втором — Индия (7,1 млн), на третьем — Бразилия (5 млн).

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