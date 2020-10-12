В Беларуси на протестах задержали 600 человек. Милиция применяла светошумовые гранаты и водометы

В Беларуси во время протестных акций задержали 586 человек. Об этом пишет правозащитный центр «Весна». На сайте центра доступен также поименный список задержанных с информацией о месте задержания.

Больше всего задержаний, по данным «Весны», прошло в Минске. Также задерживали протестующих в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Кобрине, Бобруйске, Молодечно, Жлобине и других городах.

Как отмечает «МБХ медиа», в списке есть архитектор Никита Домрачев — брат четырехкратной олимпийской чемпионки, биатлонистки Дарьи Домрачевой. Его доставили в минский изолятор на Окрестина.

По информации центра, силовики задержали около 40 фотографов и журналистов, некоторые из которых все еще находятся в милиции. В то же время, в МВД Беларуси заявили, что против белорусских журналистов, задержанных на акциях, начали административный процесс.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила задержание 14 журналистов белорусских изданий. Они уже много часов находятся в Октябрьском РУВД Минска. Среди них корреспонденты агентства БелаПАН, издания «Наша Нива», интернет-ресурса Onliner, газет «Народная воля», «Новы час», «Белорусы и рынок», телеканала «Белсат», передает ТАСС.

11 октября в Беларуси прошел «Марш Гордости» — масштабные протесты, охватившие всю страну. Против манифестантов применяли водометы и светошумовые гранаты, пострадали несколько человек.