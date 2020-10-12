В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение 10-20 дней. Об этом заявила заместительница директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее мнению, выходу на плато поспособствуют ограничительные меры, которые были приняты в сентябре — перевод части россиян на удаленный режим работы и дополнительные каникулы у школьников.

Пшеничная считает, что эти меры должны замедлить прирост новых заражений, но результат будет заметен не сразу, поскольку у COVID-19 длительный инкубационный период. Чтобы ожидать выхода на плато должно пройти как минимум полтора таких периода, пояснила она.

В России суточный прирост заболевших ставит новые антирекорды уже третий день подряд. Накануне сообщалось о 13 634 новых случаях коронавируса, за день до этого о 12 846, а 9 октября — о 12 126.

В Москве и Подмосковье на фоне роста числа заразившихся вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, предприятия обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Школьникам и пенсионерам приостановили действие социальных карт.

11 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прогнозировал, что Россия может достичь пика по заболеваемости COVID-19 через неделю, а затем выйдет на плато.