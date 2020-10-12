Первым о смерти актрисы сообщил в твиттере режиссер Эдгар Райт . Он отметил, что Нолан являлась воплощением «всего крутого, что было 1960-е»: от роли массажистки Динк в бондиане до появления в фильме «Вечер трудного дня» вместе с The Beatles.

В возрасте 76 лет умерла актриса Маргарет Нолан , наиболее известная по роли в фильме «Голдфингер» о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление сына Нолан Оскара Дикса.

Роль Нолан в «Голдфингере» не была большой, но запомнилась многим зрителям. Актриса, в частности, появилась на многих постерах к картине и другой продукции по мотивам «Голдфингера». Ее изобразили облаченной в золото и одетой в золотое бикини — эта модель стала иконической для «золотой девушки» Бонда в последующих фильмах.

Нолан играла также в фильмах «Никакого секса, пожалуйста, мы британцы», «Три комнаты на Манхэттене» и других. По словам Райта, Нолан увлекалась изобразительным искусством и фотомонтажом.

«Она была такой забавной, острой на язык и, можете себе представить, полной удивительных историй», — написал режиссер, которому довелось поработать с Нолан во время съемок фильма «Прошлой ночью в Сохо».