Ошибочная блокировка соцкарт, бан робота Федора в твиттере и другие новости дня

В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса — это новый антирекорд с начала пандемии. Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что заболеваемость достигнет пика через неделю.

Москвичи массово жалуются на ошибочную блокировку социальных карт. Помимо пенсионеров и школьников их заблокировали у некоторых студентов, родителей детей с инвалидностью и членов многодетных семей.

В РАН назвали токсичные водоросли одной из наиболее вероятных причин массовой гибели морских животных на Камчатке. Влияние Козельского полигона, а также вулканической или сейсмической активности ученые исключили.

Архангельского и. о. министра образования Юрия Гнедышева отправили под домашний арест на два месяца. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии.

При приеме на работу в МХАТ начали учитывать отношение к алкоголю, религии и русской корневой культуре. Претендентов также просят посмотреть лекции философа Александра Дугина.

Из‑за традиционных представлений о маскулинности мужчины и мальчики реже выражают свои эмоции и обращаются за помощью. Это приводит к депрессии и даже самоубийствам, говорится в исследовании ВОЗ.

Аккаунт робота Федора в Twitter заблокировали. Вероятно, причиной стали его обвинения российских космонавтов в пьянстве и просьба вернуть его к полетам.

YouTube тестирует функцию продажи вещей, которые показывают в роликах. Кроме того, сервис планирует интеграцию с онлайн-магазином Shopify.

Стримы песен Van Halen выросли на 1300% после смерти Эдди Ван Халена. Самой востребованной оказалась «Jump», которую за два дня послушали 2,33 млн раз.

Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before». По всей видимости, это название его следующего мини-альбома, который появится уже 14 октября.