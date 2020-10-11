перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ошибочная блокировка соцкарт, бан робота Федора в твиттере и другие новости дня 19:38 Дайджест
Джон Лайдон из Sex Pistols собрался голосовать за Дональда Трампа 19:03
geralt/Pixabay Нейросеть научили генерировать тексты песен на основе нескольких слов
Нейросеть научили генерировать тексты песен на основе нескольких слов 18:36
В России создали единую базу исчезающих растений для каждого региона 18:06
Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before» 16:50
Стримы песен Van Halen выросли на 1300% после смерти Эдди Ван Халена 16:33
Дока Энтла из «Короля тигров» обвинили в жестоком обращении с животными и контрабанде львят 16:15
NordWood Themes/Unsplash YouTube тестирует функцию продажи вещей, которые показывают в роликах
YouTube тестирует функцию продажи вещей, которые показывают в роликах 15:39
Архангельского министра образования отправили под домашний арест по делу о развращении детей Обновлено в 15:22
Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России? Отвечает вирусолог 15:07
МХАТ просит указать отношение к религии и посмотреть лекции Дугина при приеме на работу 14:06
ВОЗ: традиционные нормы маскулинности негативно влияют на психическое здоровье мужчин 13:49
Сегодня/YouTube Робота «Федора» забанили в твиттере за оскорбления космонавтов
Робота «Федора» забанили в твиттере за оскорбления космонавтов 12:46
В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса 12:05
Врач заявил, что Трамп больше не заразен 11:45
В РАН назвали токсичные водоросли одной из наиболее вероятных причин ситуации на Камчатке 11:38
Москвичи массово жалуются на ошибочную блокировку социальных карт 10:47
kremlin.ru «Самый лайт-вариант»: Собянин оценил антикоронавирусные меры, которые реализуют в Москве
«Самый лайт-вариант»: Собянин оценил антикоронавирусные меры, которые реализуют в Москве 10:36
ОМОН разогнал митинг в Хабаровске, в Ангару попали нефтепродукты и другие новости дня Вчера в 19:42 Дайджест
Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как выглядеть моложе Вчера в 19:19
Отключить рекламу
Дайджест

Ошибочная блокировка соцкарт, бан робота Федора в твиттере и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:38

В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса — это новый антирекорд с начала пандемии. Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что заболеваемость достигнет пика через неделю.

Москвичи массово жалуются на ошибочную блокировку социальных карт. Помимо пенсионеров и школьников их заблокировали у некоторых студентов, родителей детей с инвалидностью и членов многодетных семей.

В РАН назвали токсичные водоросли одной из наиболее вероятных причин массовой гибели морских животных на Камчатке. Влияние Козельского полигона, а также вулканической или сейсмической активности ученые исключили.

Архангельского и. о. министра образования Юрия Гнедышева отправили под домашний арест на два месяца. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии.

При приеме на работу в МХАТ начали учитывать отношение к алкоголю, религии и русской корневой культуре. Претендентов также просят посмотреть лекции философа Александра Дугина.

Из‑за традиционных представлений о маскулинности мужчины и мальчики реже выражают свои эмоции и обращаются за помощью. Это приводит к депрессии и даже самоубийствам, говорится в исследовании ВОЗ.

Аккаунт робота Федора в Twitter заблокировали. Вероятно, причиной стали его обвинения российских космонавтов в пьянстве и просьба вернуть его к полетам.

YouTube тестирует функцию продажи вещей, которые показывают в роликах. Кроме того, сервис планирует интеграцию с онлайн-магазином Shopify.

Стримы песен Van Halen выросли на 1300% после смерти Эдди Ван Халена. Самой востребованной оказалась «Jump», которую за два дня послушали 2,33 млн раз.

Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before». По всей видимости, это название его следующего мини-альбома, который появится уже 14 октября.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста

Другие материалы по темам

Теги
РАН
ВОЗ
Люди
Александр Дугин
Анатолий Альтштейн
Джеймс Блейк
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить