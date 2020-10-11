Джон Лайдон из Sex Pistols собрался голосовать за Дональда Трампа

Фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон (Джонни Роттен) заявил, что будет голосовать за Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут 3 ноября, сообщает The Guardian.

По мнению музыканта, главный конкурент Трампа Джо Байден не способен стать лидером страны. Лайдон отметил, что в такой ситуации не может поступить иначе.

Артист, ранее поддерживавший Барака Обаму и Хиллари Клинтон, заявил, что надеется на переизбрание нынешнего президента из экономических соображений. Он также отметил, что поддерживает Brexit, несмотря на, что в основном живет в США.

Лайдон признался, что испытывает симпатию к Трампу, потому что президента обвиняли в расизме. «Меня тоже в этом обвиняли, и я оскорблен за каждого, на кого вешают такой ярлык», — сказал певец.

Ранее ютьюб-блогер Тана Монжо предложила свои обнаженные фотографии каждому американцу, который проголосует на выборах за Джо Байдена. Она попросила прислать ей доказательства голосования за Байдена и получила более 10 тыс. сообщений от поклонников.