Нейросеть научили генерировать тексты песен на основе нескольких слов

Специалист по данным из Аргентины Мати Гатти создал нейросеть, способную сочинять тексты песен из ключевых слов или фраз. Об этом сообщает TNW.

Гатти разработал систему, обучив языковую модель OpenAI GPT-2 на песнях, которые Google выдает по запросам «лучшие артисты XX века» и «лучшие артисты XXI века».

Разработчик выделил из них ключевые слова через через сервис Yake, а затем превратил систему в общедоступный сайт. При создании композиции на нем можно регулировать случайность результата и повторяемость слов в песне.

Из‑за того, что все слова в системе позаимствованы из поп-хитов, тексты в основном получаются довольно простыми и однообразными. Однако Гатти заявил, что, несмотря на скудный вокабуляр, алгоритм способен выдавать довольно находчивые результаты.

Ранее студент Калифорнийского университета в Беркли Лиам Порр при помощи нейроалгоритма GPT-3 создал в блоге несколько постов, один которых занял первое место на социальном новостном сайте Hacker News. Американец решил делать публикации, сгенерированные ИИ, для эксперимента. Ему было интересно, получится ли у него заставить людей поверить в то, что они написаны человеком.