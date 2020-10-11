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В России создали единую базу исчезающих растений для каждого региона

Семён Гудошников
Сегодня в 18:06

Ученые Тюменского государственного университета создали единую базу исчезающих видов растений для каждого российского региона. Об этом сообщает «Хайтек».

Специалисты впервые в масштабе всей страны проанализровали влияние деятельности человека на редкие виды растений и опубликовали результаты в журнале Biodiversity and Conservation.

База создана на основе обобщения информации из региональных Красных книг России. Список поможет улучшить эффективность мер по охране природы.

Эксперты объяснили, что сейчас в стране нет общего перечня растений, в котором учитываются особенности отдельно взятых территорий. Кроме того, в Красной книге нет подробной информации по административным делениям, а региональные Красные книги строятся по разной логике или вообще устарели. В таких условиях специалистам и государству сложно организовать полноценную и единообразную защиту исчезающих видов.

Представители ТюмГУ систематизировали информацию о 3390 краснокнижных видах растений России. По их словам, актуальные данные сейчас есть только по 59 регионам.

«Самыми сильными антропогенными факторами, оказывающими негативное влияние на редкие и исчезающие растения России, оказались разрушение среды обитания и изменение условий ее увлажнения, режим выпаса скота и урбанизация», — заявил Анатолий Хапугин, доцент Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ.

Согласно исследованию, наиболее значимые антропогенные факторы связаны в первую очередь с географическим положением региона.

В июле исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен заявила, что около 1 млн видов животных и растений могут исчезнуть к концу 21-го века. Она уточнила, что сегодня на планете обитают 8,7 млн видов животных и растений.

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