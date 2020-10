Стримы песен Van Halen выросли на 1300% после смерти Эдди Ван Халена

После смерти гитариста Эдди Ван Халена резко возросло количество онлайн-прослушиваний песен его группы Van Halen. Треки коллектива стали слушать чаще на 1369%, сообщает Billboard.

В период с 6-го по 7 октября количество стримов композиций Van Halen составило 31,19 млн. Для сравнения, с 4-го по 5 октября песни артистов послушали 2,12 млн раз. Кроме того, на 4896% выросли онлайн-продажи треков и альбомов группы, с 2 тыс. копий по состоянию на 3 октября до 112 тыс. 5 октября.

Самой востребованной песней на хостингах оказалась «Jump», которую послушали за указанный период 2,33 млн при приросте в 554%. На втором месте оказалась «Panama», получившая 1,97 млн стримов (прирост в 653%), тройку лидеров замыкает «Runnin’ With The Devil», которую воспроизвели 1,78 млн раз. В топ-5 также вошли треки «Hot For Teacher» и «Eruption».