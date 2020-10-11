Дока Энтла из «Короля тигров» обвинили в жестоком обращении с животными и контрабанде львят

Доктор Бхагаван Энтл, который появился в документальном шоу Netflix «Король тигров», обвиняется в жестоком обращении с животными и незаконной перевозке львят между штатами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Генеральную прокуратуру Вирджинии.

По данным прокуратуры, Энтл вместе с владельцем придорожного зоопарка Китом Уилсоном торговали львятами, перевозя их между Вирджинией и Южной Каролиной. Закон США об исчезающих видах запрещает это делать. Кроме того, оба обвиняются в нескольких случаях жестокого обращения с животными.

Энтл обвинения в жестокости к животным категорически отрицает. «Всю свою профессиональную жизнь я содействовал благополучию и сохранению кошек и других видов животных», — заявил он, добавив, что ждет возможности ответить на обвинения и восстановить свое доброе имя.

Доктор Бхагаван Энтл появился в шоу Netflix «Король тигров» как второстепенный персонаж, на которого главный герой — Джо Экзотик — старался равняться, и с которого брал пример. В документальном сериале показана коммуна, которую Энтл создал вокруг своего Института исчезающих и редких видов. В частности сказано, что некоторые девушки-подростки, которые приходили волонтерами к Энтлу, впоследствии заводили с ним романтические и сексуальные отношения.