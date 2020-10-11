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YouTube тестирует функцию продажи вещей, которые показывают в роликах

Семён Гудошников
Сегодня в 15:39

Google начал тестировать функцию, позволяющую напрямую покупать вещи, которые показывают в ютьюб-роликах. Об этом сообщает Bloomberg.

Хостинг начал просить создателей видео отмечать и отслеживать продукты, которые зрители могут изучить и купить напрямую, сделав один клик. Компания также тестирует интеграцию с онлайн-магазином Shopify.

Представитель YouTube подтвердил, что компания тестирует функцию с авторами нескольких каналов. Планируется, что создатели контента смогут контролировать продажу вещей из роликов. В компании заявили, что это пока только эксперимент, и другие детали не раскрываются.

Издание отмечает, что у Google, таким образом, есть возможность составить конкуренцию Amazon и Alibaba. Правда, пока неизвестно, как именно площадка будет получать доход от продаж. Сейчас YouTube предлагает авторам каналов оформить подписку и берет 30% от их прибыли.

Видеохостинг также планирует конкурировать с TikTok, запустив редактор коротких видео. Платформа позволит пользователям записывать 15-секундные ролики с музыкой, которую можно подобрать из 100 тыс. предложенных треков.

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