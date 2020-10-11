Когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в России? Отвечает вирусолог

Заболеваемость COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начнет снижаться, если противоэпидемиологические меры будут соблюдаться. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое‑то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — предположил Альтштейн.

В России суточный прирост заболевших ставит новые антирекорды уже третий день подряд. За прошедшие сутки было выявлено 13 634 новых случая коронавируса, за день до этого 12 846, а за 8 октября — 12 126.

В Москве и Подмосковье на фоне роста числа заразившихся вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, предприятия обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Школьникам и пенсионерам приостановили действие социальных карт.