МХАТ просит указать отношение к религии и посмотреть лекции Дугина при приеме на работу

При приеме на работу в МХАТ имени Горького начали учитывать отношение претендента к алкоголю, религии и русской корневой культуре. Об этом сообщает РБК.

После вопросов о базовых личных данных, в анкете будущему сотруднику предлагают рассказать о своем круге общения, социальном статусе и предпочтениях в музыке, живописи, литературе и театре. В опроснике также есть пункты: «Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Отношения с родителями, родственниками», «Ваше отношение к русской корневой культуре, орнаменту, укладу, фольклору» и «Ваше отношение к курению, алкоголю, здоровому питанию».

В конце соискателю предлагают выполнить еще одно задание. Кандидат должен посмотреть три видео: две лекции философа Александра Дугина и вступительное слово от художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова. У роликов, опубликованных на ютьюб-канале театра, мало просмотров, и в немногочисленных комментариях некоторые пишут, что это тяжело воспринимать. По словам Боякова, эти лекции –

«невероятное чудо и удовольствие». В них Дугин пытается объяснить суть театра через происхождение самого слова, греческого языка и истории.

Бояков отметил, что такой тест предназначен только «для работающих со смыслами» потенциальных сотрудников. Актерам отвечать на эти вопросы не предлагают.

Специалист сервиса HeadHunter Александр Джабаров заявил, что пункты о семейном и социальном положении, отношении к религии и убеждениях не относятся к деловым качествам, и указывать их в анкете неуместно. Эксперт сослался на Трудовой кодекс, в котором говорится о запрете в России любой дискриминации в сфере труда.

Бояков, в свою очередь, отметил, что в театре нет

«конфессионального» фильтра, и кандидат может отказаться от заполнения анкеты. По его словам, тест лишь помогает лучше познакомиться с потенциальным сотрудником.

Один из бывших соискателей МХАТа рассказал изданию, что получил такой опросник, когда откликнулся на вакансию «руководитель информационного департамента». Когда он отказался заполнять анкету, работодатель прервал с ним общение.

Эдуард Бояков стал новым худруком МХАТа им. Горького в декабре 2018 года. На этом посту он сменил актрису Татьяну Доронину, которая возглавляла театр более 30 лет.