ВОЗ: традиционные нормы маскулинности негативно влияют на психическое здоровье мужчин

Традиционные представления о маскулинности негативно влияют на психическое здоровье мужчин и мешают им обратиться за помощью или поделиться своими проблемами. Об этом говорится в исследовании Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, подготовленного ко Всемирному дню психического здоровья. Главными выводами работы поделились «Такие дела».

Согласно данным ВОЗ, уровень распространенности депрессии у женщин на 50% выше, однако мужчины в три раза чаще совершают самоубийства. На это, по мнению исследователей, влияют нормы маскулинности, из‑за которых мужчины реже выражают свои эмоции и обращаются за помощью.

Сильнее всего общественные нормы давят на гомосексуалов, жителей сельской местности и мужчин, которые считают, что потерпели неудачу в традиционной роли кормильца — то есть разведенных, безработных или обремененных долгами.

За помощью специалиста реже обращаются мужчины без достаточного уровня грамотности в вопросах психологического здоровья — они боятся осуждения за проявление уязвимости, особенно со стороны других мужчин.

Некоторые респонденты, которые приняли участие в исследовании, сказали, что подвергались стигматизации из‑за приема лекарств и лечения депрессии. При этом многие мужчины попросту не могут понять, что больны депрессией, и вместо лечения начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками, перерабатывать или проявлять насилие.

Из‑за традиционного восприятия маскулинности мужчины и мальчики чаще рискуют столкнуться с одиночеством, стрессом или социальным отчуждением в сложной жизненной ситуации. Например, оказавшись безработными, переживая буллинг, болезнь или тяжелую утрату.

Чтобы снизить негативное влияние общественных норм исследователи предлагают стимулировать мужчин открыто выражать эмоции и обращаться за помощью. Для этого подходят терапевтические услуги, которые выходят за рамки простого разговора и предполагают решение практических задач, постановку целей и сотрудничество.

Родителям и школам нужно предоставить ресурсы, которые вовлекут мальчиков в обсуждение гендерных норм, идентичности и взаимоотношений, считают в ВОЗ. А медицинским и социальным работникам необходимо объяснить, как гендерный аспект влияет на готовность мужчин рассказать о своих психологических проблемах.