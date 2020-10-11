Робота «Федора» забанили в твиттере за оскорбления космонавтов

Аккаунт робота-космонавта «Федора» в Twitter заблокировали за его оскорбления в адрес российских космонавтов, сообщает РИА «Новости».

Если попробовать перейти на страницу пользователя @fedor37516789, появляется сообщение, что «такой учетной записи нет». Официального подтверждения причины блокировки пока что не было.

Последними постами робота были комментарии к ролику 2014 года, на котором космонавты Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова поздравляют землян с Днем тигра. Федор написал, что Сураев и Самокутяев с опухшими лицами и пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо них.

«Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты», — цитирует агентство один из твитов.

«Федор» вернулся с МКС в прошлом году 7 сентября. Там он провел чуть меньше месяца, и все это время робота использовали для экспериментов с его манипуляторами и связью.

В последние годы госкорпорация «Роскосмос» столкнулась с целым рядом проблем. Например, организация значительно сорвала сроки строительства объектов космодрома Восточный и попросила дополнительные деньги из бюджета для их завершения. Также выяснилось, что компания потеряла за прошедшее десятилетие 35 млрд рублей на неудачных запусках.

В 2018 году руководство Роскосмоса обвинило в слабых результатах своей работы санкции против России, Украину и частные американские космические компании. По итогам внутренней аудиторской проверки в корпорации в 2019–2020 году Следственный комитет возбудил 22 уголовных дела из‑за хищений и превышения полномочий.