Москвичи массово жалуются на ошибочную блокировку социальных карт

Жители Москвы массово пожаловались на заблокированные по ошибке социальные карты, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Проект «Такие дела» обратил внимание, что в паблике «Карта москвича» под постами появились десятки комментариев с жалобами людей, не входящим ни в одну из групп риска, которым приостановили действие карт с 9 октября из‑за нового режима изоляции.

Социальные карты, в том числе перестали работать у родителей детей с инвалидностью и многодетных семей.

«Вчера утром часть наших мам, абсолютно здоровые женщины моложе 65 лет, поехали на работу, повезли детей в поликлиники и в метро обнаружили, что их карты заблокированы. Мы вчера целый день связывались с разными службами, например, столичным Департаментом труда и социальной защиты населения. Люди и сами дозванивались, некоторым разблокировали карты. Это действительно была ошибка, системный сбой», — заявила пресс-секретарь РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Аристова.

На неработающие карты также пожаловались студенты вузов. 17-летний учащийся колледжа РГСУ из многодетной семьи заявил, что его заведение еще не отправили на карантин, но проездной уже заблокирован.

«Ехать в колледж мне нужно на электричке и метро, но карту мне сегодня заблокировали, спасибо правительству Москвы за то, что лишили меня льготного проезда, я и так плачу за колледж, теперь и за дорогу нужно платить», — сказал он.

Формированием баз данных занимаются Департамент Информационных технологий Москвы и Соцрегистр, поэтому блокировки могли возникнуть из‑за неправильной сортировки информации о держателях карт.

Как рассказали в Департаменте транспорта, чтобы разблокировать карту, нужно обратиться в Московский социальный регистр. Это можно сделать через соцсети или позвонить по горячей линии: +7 (495) 777-77-77.

С 9 октября приостановлено действие социальных карт для школьников и пенсионеров. Учащиеся не смогут ими воспользоваться до 18 октября, и до 28 октября бесплатный проезд будет недоступен для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.