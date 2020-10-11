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«Самый лайт-вариант»: Собянин оценил антикоронавирусные меры, которые реализуют в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 10:36

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве реализуется «самый лайт-вариант» в борьбе с пандемией, когда предприятия не останавливаются и ни одна из сфер экономики не закрывается. Его слова, сказанные в интервью «России-1», передает РИА «Новости».

Власти Москвы, по словам Собянина, будут контролировать перевод сотрудников на удаленный режим работы, но другого варианта нет, и этот — самый щадящий. Он отметил, что в городе не будут останавливать инвестиционные программы развития, включая поставку нового городского транспорта (трамваев, электробусов, вагонов метро), поскольку они должны работать «на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города».

По оценке градоначальника, уже через несколько месяцев начнется массовая вакцинация от коронавируса, но надо пройти период пандемии «без потерь». Он напомнил, что существует постоянный риск того, что рядом находится человек, который болен COVID-19, хотя может и не знает об этом.

При этом мэр заявил, что пандемия наступает на город. «Наши больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти!», — отметил Собянин.

Возможно ли, что московские власти впоследствии перейдут к более жестким ограничениям, и при каких условиях такое станет возможно, Сергей Собянин не уточнил. Пару дней назад он заявлял, что закрытие Москвы из‑за пандемии — нежелательный шаг, на который власти пойдут в самую последнюю очередь.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости, предприятия обязали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.

Работающим из дома требуется сообщить номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных. Власти столицы объяснили, что такие сведения нужны для оценки пассажиропотока в городе, и они не будут персонифицированы.

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