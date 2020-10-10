ОМОН разогнал митинг в Хабаровске, в Ангару попали нефтепродукты и другие новости дня

В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса. Это рекорд для страны за все время пандемии. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 у нас увеличилось до 1 285 084.

В Хабаровске бойцы ОМОНа разогнали мирных протестующих. Десятки человек были арестованы, сообщается как минимум о двоих, попавших в больницу с травмами после избиений от силовиков.

На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова. Губернатор края рассказал, что данные уже переданы в правоохранительные органы. Однако, по его словам, выявленное нарушение не может быть причиной экологической катастрофы в регионе.

В то же время стало известно, что в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов в реку Ангару. По предварительным данным в воду попало около 500 литров горюче-смазочных материалов из‑за их неправильной транспортировки и износа цистерны. В одном из районов ввели режим ЧС.

Во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, а также об обмене пленными и телами погибших. Однако через какое‑то время обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Александр Лукашенко встретился с белорусскими оппозиционерами, находящимися в СИЗО. О чем они говорили, не сообщается. После встречи стало известно, что Сергею и Светлане Тихановским разрешили поговорить по телефону, впервые за 134 дня.

Следователь в Оренбурге обвинила 16-летнюю жертву изнасилования в том, что она сама виновата. Кроме того, она заставила пострадавшую написать, что все было по согласию, так как девочка была знакома с насильником. Следственный комитет начал служебную проверку.

Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке. Как показало исследование, нужно, когда смотришь животному в глаза, щуриться и медленно моргать. Именно это дает понять, что бояться нечего.

Группа New Order запустит подкаст о своей истории, начиная со времен Joy Division. Среди гостей — Деймон Албарн из Blur и Gorillaz, братья Джонни и Колин Гринвуды из Radiohead, Боно из U2, Лиам Галлахер из Oasis и многие другие.

Вышло несколько тизеров и трейлеров: короткометражного фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон, сериала «Стража» по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта и новой экранизации «Противостояния» Стивена Кинга.