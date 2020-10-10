Следователь в Оренбурге обвинила 16-летнюю жертву изнасилования в том, что она сама виновата

В Оренбурге 16-летняя девочка вместе с мамой обратилась в Следственный комитет после того, как подростка изнасиловали. Как рассказала директор фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова изданию «Такие дела», следователь Надежда Воробейкина обвинила потерпевшую в том, что она сама виновата в изнасиловании.

Межова добавила, что сотрудница правоохранительных органов давила на пострадавшую и довела ее до слез. «Более того, Воробейкина заставила девочку написать, что все было по согласию, так как она (девочка — Прим. ред.) знакома с насильником. Она усугубила тяжелое психологическое состояние ребенка», — рассказала Межова.

Психолог фонда «Сохраняя жизнь» отметила, что девочка находится в подавленном состоянии, близком к истерике. «Она (Воробейкина — Прим. ред.) при встрече с нами сразу начала говорить с позиции силы, давления. На мое высказывание: «Почему вы так себя ведете? У ребенка травма» — она сказала: «Ха-ха, травма?» — с издевкой в голосе и неуважительно ни к одному из нас», — поделилась психолог.

Следственный комитет по Оренбургской области начал служебную проверку после сообщений о поведении своей сотрудницы.

Еще в 2017 году «Афиша Daily» рассказывала, почему жертв насилия принято обвинять и как с этим бороться.