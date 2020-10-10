Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в «Ну, погоди!»

Генеральный продюсер студии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская рассказала, каким Заяц предстанет в новых сериях. По ее словам, он современная версия «мальчика-хорошиста»: занимается спортом, думает наперед, любит учиться новому и хорошо знаком с техникой.

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в перезапуске мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает ТАСС .

«Мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения Дмитрия Хрусталева; на наш взгляд, это очень гармоничный тандем», — сказала Юлия Осетинская.

Артист приступил к работе и уже озвучил персонажа в первых сериях проекта.

Новая серия перезапуска «Ну, погоди!» выйдет в декабре. Волка озвучит коллега Хрусталева по Comedy Club Гарик Харламов.