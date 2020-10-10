Манчестерская группа New Order запустит подкаст, в котором расскажет свою историю, начиная с тех времен, когда музыканты еще играли в Joy Division. Его можно будет послушать уже в октябре, сообщает CoS.

В проекте «Transmissions: The Definitive Story» появятся все участники обеих групп, включая басиста Питера Хука, который покинул New Order в 2007 году.

Гостями подкаста стали коллеги и друзья музыкантов — Дэймон Албарн из Blur и Gorillaz, братья Джонни и Колин Гринвуды из Radiohead, Боно из U2, Лиам Галлахер из Oasis, Джонни Марр из The Smiths, Карен О из Yeah Yeah Yeahs и многие другие.