Манчестерская группа New Order запустит подкаст, в котором расскажет свою историю, начиная с тех времен, когда музыканты еще играли в Joy Division. Его можно будет послушать уже в октябре, сообщает CoS.
В проекте «Transmissions: The Definitive Story» появятся все участники обеих групп, включая басиста Питера Хука, который покинул New Order в 2007 году.
Гостями подкаста стали коллеги и друзья музыкантов — Дэймон Албарн из Blur и Gorillaz, братья Джонни и Колин Гринвуды из Radiohead, Боно из U2, Лиам Галлахер из Oasis, Джонни Марр из The Smiths, Карен О из Yeah Yeah Yeahs и многие другие.
Артисты охватят период с момента образования Joy Division до выхода сингла «Blue Monday» у группы New Order. В подкасте будет затронута и трагическая смерть фронтмена Joy Division Иэна Кертиса в 1980 году, которая привела распаду коллектива.
В сентябре New Order выпустили сингл «Be a Rebel» — первый за пять лет. Вместе с тем, музыканты не стали уточнять, готовят ли они новый альбом.