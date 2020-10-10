В реку Ангару попало дизельное топливо. В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС

В Кежемском районе Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов в реку Ангару. Прокуратура региона начала проверку, сообщает ТАСС.

По предварительным данным в водоем попало примерно 500 литров горюче-смазочных материалов из‑за неправильной транспортировки вещества и износа контейнера. После инцидента в Кежемском районе ввели режим ЧС.

В единой дежурно-диспетчерской службе района уточнили, что разлив топлива при раскачке баржи случился еще 2 октября на базе в городе Кодинске. Заместитель главы района Олег Зиновьев заявил, что течь на судне остановили оперативно, и на место выехали специалисты.

По его словам, на воде масляных пятен не было, но эту информацию тоже буду проверять. Уточняется, что нефтепродукты убирают с помощью сорбентов.

В начале октября на Камчатке сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. Анализ проб показал, что предельно допустимая норма фенолов в воде была превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза. В Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Гринпис назвал произошедшее в регионе экологической катастрофой. Источник загрязнения пока не установлен.