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На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова

Анастасия Цой
Сегодня в 15:00

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в инстаграме, что обнаружено судно, которое в конце сентября сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы», — рассказал глава Камчатки.

Также Солодов сообщил, что власти региона пригласили зарубежных ученых для поиска причин загрязнения океана: «Вчера направил письма в адрес зарубежных ученых с предложением подключиться к исследованиям Тихого океана. MIT, CalTech, Пекинский университет, Университет Токио.

Необходимо собрать и услышать все экспертные мнения и опыт других стран в этих вопросах. Для меня очень важно найти истинную причину экологического происшествия на Камчатке».

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринписа считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Окончательно ни источник загрязнения, ни причина пока не установлены.

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