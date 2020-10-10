В Калининграде нашли 300 мешков с человеческими костями

В Калининграде, в одном из помещений немецкого форта «Штайн», нашли около 300 мешков с человеческими костями. Следственный комитет начал проверку, сообщает РИА «Новости».

Мешки в помещении складывала организация, которая с 2013 года занималась в регионе археологическими изысканиями на строительных объектах (это работы, во время которых оценивают объекты старины и культурного наследия).

Старший помощник руководителя следственного управления Наталья Гацко рассказала, что останки в форте обнаружил новый собственник, который решил осмотреть сооружение. Правоохранители проведут по факту находки доследственную проверку.

Форт «Штайн» — военное сооружение XIX века, расположенное в пригороде Калининграда. В период Второй мировой войны постройка была на второстепенном направлении наступления войск СССР, из‑за чего основные войска вермахта перебазировались на более важные участки.