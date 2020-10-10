В Хабаровске ОМОН разогнал протестующих. Задержаны десятки человек, сообщается об избиениях

В 92-й день протестов в Хабаровске бойцы ОМОНа разогнали мирных демонстрантов, сообщает DVhab.ru. По данным издания, на митинге задержали 25 человек. Представитель хабаровского штаба Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил «Интерфаксу», что полиция задержала около 40 человек, в том числе координатора их штаба.

Протестующих не просто задерживали, но и избивали. По словам Пастухова, двое человек сейчас находятся в больнице: «Одна из участниц мирного протеста находиться во 2-й краевой больнице — говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. Она сообщила, что у нее старая болезнь, которую усугубил удар омоновца.

Также в больнице находится активист Андрей Маклыгин (водитель «фургаломобиля» — Прим. ред.) — он без сознания, с ним проводят реанимационные действия».