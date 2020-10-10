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В Хабаровске ОМОН разогнал протестующих. Задержаны десятки человек, сообщается об избиениях

Анастасия Цой
Сегодня в 11:50

В 92-й день протестов в Хабаровске бойцы ОМОНа разогнали мирных демонстрантов, сообщает DVhab.ru. По данным издания, на митинге задержали 25 человек. Представитель хабаровского штаба Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил «Интерфаксу», что полиция задержала около 40 человек, в том числе координатора их штаба.

Протестующих не просто задерживали, но и избивали. По словам Пастухова, двое человек сейчас находятся в больнице: «Одна из участниц мирного протеста находиться во 2-й краевой больнице — говорить может, на голове гематома, ждет томограмму. Она сообщила, что у нее старая болезнь, которую усугубил удар омоновца.

Также в больнице находится активист Андрей Маклыгин (водитель «фургаломобиля» — Прим. ред.) — он без сознания, с ним проводят реанимационные действия».

Кроме того, одному мужчине сломали нос, а двое задержанных подростков рассказали, что их «поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз».

Несогласованная акция протеста началась у здания правительства края. Задержания произошли после того, как активисты стали возводить там палатки. По информации мэрии города, в митинге принимали участие около 500 человек. Сами демонстранты заявляют, что на площади собралось не менее тысячи хабаровчан.

Протесты в Хабаровске продолжаются уже три месяца. Изначально митингующие требовали, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские. В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.

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