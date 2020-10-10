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BBC America опубликовала тизер сериала «Стража». Он снят по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:00

На фестивале Comic-Con в Нью-Йорке показали тизер-трейлер, а также несколько отрывков сериала «Стража», снятого по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта. Вскоре видео опубликовали на ютьюб-канале BBC America.

Сериал начнут показывать с 3 января 2021 года на кабельном канале BBC America, в России его можно будет посмотреть на «Кинопоиск HD». В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов. «Стража расскажет» о защитниках фантастического города Анк-Морпорк, населенного троллями, гномами, вампирами, оборотнями и зомби.

Главные роли в сериале исполняют Ричард Дормер, Лара Росси и Сэм Адевунми. Сценарий вольной адаптации книжного цикла Пратчетта написал Саймон Аллен. Среди режиссеров, работающих над шоу — Эмма Салливан, Крэйг Вивейрос и Брайан Келли.

Продажи примерно 40 романов серии «Плоский мир» перевалили за 100 млн копий по всему миру. Популярность им обеспечили созданный Пратчеттом удивительный мир и неповторимый юмор писателя.

Терри Пратчетт скончался в марте 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Жесткий диск, на котором хранились незаконченные книги писателя, был уничтожен в соответствии с его завещанием.

Книги Пратчетта неоднократно экранизировали — это «Цвет волшебства», «Опочтарение» и другие картины, которые, правда, не стали успешными. Также в 2019 году вышел сериал «Благие знамения» по одноименной книге, которую Терри Пратчетт написал вместе с Нилом Гейманом.

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