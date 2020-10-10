BBC America опубликовала тизер сериала «Стража». Он снят по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта

На фестивале Comic-Con в Нью-Йорке показали тизер-трейлер, а также несколько отрывков сериала «Стража», снятого по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта. Вскоре видео опубликовали на ютьюб-канале BBC America.

Сериал начнут показывать с 3 января 2021 года на кабельном канале BBC America, в России его можно будет посмотреть на «Кинопоиск HD». В первом сезоне шоу будет восемь эпизодов. «Стража расскажет» о защитниках фантастического города Анк-Морпорк, населенного троллями, гномами, вампирами, оборотнями и зомби.