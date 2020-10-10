В армии США придумали AR-очки для служебных собак

Благодаря новой разработке животные смогут получать команды дистанционно и работать без непосредственного присутствия кинологов. У полицейских и солдат, работающих с собаками, появится возможность направлять своих напарников без риска для собственной жизни.

Армия США представила AR-очки для служебных собак, сообщил «Би-би-си» . Их создала компания Command Sight под управлением исследовательской лаборатории армии США.

На сегодняшний день кинологи подсказывают служебным собакам, что они должны делать, при помощи ручных сигналов или лазерных указок. Очки дополненной реальности позволят общаться с животными на расстоянии.

AR-очки устроены таким образом, что собаки будут видеть визуальный индикатор, за которым смогут следовать. В то же время кинологи смогут видеть на видеотрансляции, что находится перед животными.

Старший научный сотрудник армейской исследовательской лаборатории Стивен Ли подчеркнул, что дополненная реальность работает для собак иначе, чем для людей. «Военное сообщество, работающее с собаками, очень взволновано потенциалом этой технологии», — добавил он.

В сентябре десятилетнему Брейди Снаковски из Огайо удалось собрать 315 тыс. долларов для покупки бронежилетов для полицейских собак. Благодаря стараниям мальчика и его родителей сейчас 257 собак, которые служат в США, Канаде и Афганистане, защищены от пуль.