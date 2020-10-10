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«Гоше холодно»: в Вологодской области бывший заключенный принес в полицию крокодила

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:35

В Тарногском районе Вологодской области бывший заключенный пришел в полицию с живым крокодилом в сумке, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Мужчина, освобожденный досрочно и находящийся под надзором правоохранителей, попросил полицейских разрешить ему переехать в Сочи. Необходимость переезда он объяснил тем, что его другу Гоше холодно. Для подтверждения своих слов мужчина открыл сумку — из нее вылез крокодил длиной чуть больше метра.

Бывший заключенный рассказал, что Гошу он купил в Архангельской области. При этом, как выяснили полицейские, вологжанин не имеет постоянного места жительства и ночует, где придется — вместе со своим питомцем. Сотрудники полиции изъяли у мужчины рептилию и отправили ее в Вологду.

В переезде на юг владельцу крокодила отказали. А вот его пресмыкающегося друга, возможно, ждет путешествие: если животное окажется здоровым, его заберут в научный центр в Подмосковье. Сейчас вологодские полицейские ищут ветеринара, который смог бы обследовать Гошу.

На днях стало известно, что в Москве в Дарвиновском музее выставят чучело легендарного аллигатора Сатурна, пережившего Вторую мировую войну, СССР и начало пандемии.

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