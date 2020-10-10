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Британский мальчик застрял в Афганистане из‑за ошибки в переводе документов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:26

Пятилетний британский мальчик по имени Юсуф не может покинуть Афганистан из‑за ошибки в переводе его документов. Об этом сообщил Independent.

Отец ребенка Файяз Шанвари, гражданин Великобритании, хотел увезти сына из Афганистана более года назад. Но документы мальчика неправильно перевели на английский — переводчик ошибся в дате рождения матери Юзуфа. Из‑за этого ребенку не выдали паспорт и не разрешили переехать в Великобританию, хотя, по мнению юристов, этого не должно было случиться.

Шанвари обвиняет Хоум-офис Великобритании (аналог министерства внутренних дел) в задержках процесса. По словам мужчины, 13 лет назад получившего статус беженца из Афганистана, его сын не может посещать школу в Джелалабаде и постоянно находится в опасности из‑за угроз талибов похитить ребенка.

«Он хочет пойти в школу, но мы не можем ему этого позволить. Каждый раз, когда я говорю с ним, он хочет выйти на улицу и поиграть, но кто‑то может забрать его и украсть, а затем потребовать от меня немыслимых денег. Он как пленник. Жена тоже никуда не выходит», — говорит Шанвари.

Супруга Шанвари также ожидает разрешения на въезд в Великобританию, несмотря на то, что сдала необходимый для этого тест на знание английского языка еще два года назад. Без нее мальчик не может покинуть Афганистан, хотя в сентябре 2020 года все-таки получил британские документы.

Адвокат семейства Фияз Саид планирует подать судебный иск против Хоум-офиса и обвинить ведомство в «институционализированном расизме». По его словам, Шанвари не единственный афганец, которого просят предоставить дополнительные документы без необходимости, в том числе ДНК-тест на отцовство.

«Любой разумный человек скажет, что официальное свидетельство о рождении ребенка с именем его отца и матери, а также британский паспорт отца, подтвержденный и проверенный — это все, что требуется для подачи заявления», — считает он.

В начале года журналистка Катерина Гордеева сняла документальный фильм о людях, воевавших в Афганистане. Он называется «Афган. Человек (не) вернулся с войны».

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