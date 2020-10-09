Появилась карта с результатами анализов проб воды на Камчатке

Правительство Камчатки опубликовало карту с информацией о результатах анализа проб воды, взятых на побережье полуострова. О ее появлении сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Всего на карте указано 12 точек, их которых брались пробы воды. Получить доступ к результатам исследований может любой желающий.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. «Гринпис» назвал случившееся на Камчатке экологической катастрофой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Причина загрязнения на Камчатке до сих пор неизвестна.