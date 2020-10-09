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Жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

Жительница уральского города Карпинска по имени Юлия полгода держала новорожденную дочь в сумке в шкафу и морила ее голодом. Об этом сообщил портал E1.

Ребенка нашли случайно сотрудницы Юлии, которые пришли к ней в гости. «Они начали выпивать, потом услышали странные звуки, а мать уже была пьяная. Они залезли в шкаф, а там ребенок лежит в сумке. Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка», — рассказала знакомая женщины.

Коллеги забрали девочку домой, а наутро вызвали полицию и скорую — та забрала ребенка в больницу. «У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания», — сообщил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Новорожденной удалось выжить, вероятно, благодаря тому, что старший сын Юлии подкармливал младенца. По словам местной жительницы, Юлия угрожала 13-летнему мальчику и запрещала ему говорить кому‑либо о ребенке — она надеялась, что девочка умрет от голода, поскольку убить малышку «у нее рука не поднялась».

Трехлетняя дочь Юлии рассказывала в садике, что дома есть кукла, «как живая, зовут Полина», но никто не обращал внимания на слова ребенка. Девочку и ее старшего брата отправили к бабушкам и дедушкам по отцовской линии — отцы у детей разные.

На Юлию завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка». Женщине предстоит получить медзаключение о том, что она биологическая мать девочки. Кроме того, ее состояние оценивают психиатры — Юлия помещена в специализированную клинику.

Старшие дети Юлии, их педагоги, а также знакомые семьи отзываются о женщине исключительно хорошо, ее описывают как хорошую мать. О беременности Юлии не знали ее родители, но знали коллеги — им она сказала, что младенец умер при родах.

Отец и мать Юлии готовы воспитывать найденную малышку, а также заботиться о старших детях дочери. «Это наша внучка, мы ее не бросим и никому не отдадим! Мы уже были у нее в больнице, привезли ей мази, памперсы», — сказал дед Полины Александр Иванович.

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