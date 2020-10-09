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Собянин заявил, что закрытие Москвы — крайняя мера для борьбы с COVID-19

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:57

Закрытие Москвы из‑за пандемии коронавируса — нежелательный шаг, на который власти пойдут в самую последнюю очередь. Об этом столичный мэр Сергей Собянин заявил в интервью Первому каналу.

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал он.

Собянин отметил, что на первом месте стоит здоровье людей, а на втором — экономика, сохранение рабочих мест, зарплаты и развитие Москвы. «Это тоже прямо влияет и на социальное, и на психологическое здоровье людей, благосостояние», — уверен он.

В своем блоге мэр написал, что последняя неделя не показала улучшения эпидемиологической обстановки, поэтому следующая станет «во многом решающей».

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, в том числе тех, кто входит в зону риска. Также на неделю продлены каникулы в столичных школах.

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