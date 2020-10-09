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В Ленинградской области создадут геологический парк «Ингерманландия»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:42

На территории Петербурга и Ленинградской области появится геологический парк «Ингерманландия», сообщил ТАСС. Проект инициировал Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского (ВСЕГЕИ).

Основой нового парка станет уникальный Балтийско-Ладожский глинт (уступ), возникший 11 тысяч лет назад. Он считается одним из самых важных геологических объектов в России: глинт позволяет увидеть разрезы кембрийского, ордовикского и девонского периодов, а значит, проследить историю геологического развития северо-западной окраины Русской плиты на протяжении более 100 млн лет.

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Каньон реки Лавы сложен в основном ордовикскими известняками. Это часть Балтийско-Ладожского глинта - того же, что я показывала из Северной Эстонии. В местах, где берег выглядит не как вертикальный обрыв, а как крутой склон, он зарастает широколиственными породами, поэтому в каньоне тенисто даже в солнечный день. #каньонрекилавы #рекалава #река #каньон #балтийсколадожскийглинт #глинт #уступ #ленинградскаяобласть #природаленинградскойобласти #ооптло #прогулки_naturaubique #видео_naturaubique #памятникприродыканьонрекилавы

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«В России создается пятый по счету геологический парк, на территории которого объединятся задачи охраны природного наследия, научных исследований и экологического туризма», — рассказал гендиректор ВСЕГЕИ, член-корреспондент РАН Олег Петров.

В составе геопарка окажутся также исторические памятники, например, Староладожская крепость, крепость Копорье, крепость Ям и Кингисеппе, а также Пулковская обсерватория. Они должны привлечь туристов, считают создатели «Ингерманландии».

Проект геопарка уже показали на международных форумах в Италии и Испании — там он получил одобрение ЮНЕСКО. Кроме того, идею создания «Ингерманландии» поддержал экологический совет при правительстве Петербурга.

В 2021 году в Ленинградской области появится велосипедная дорожка, которая будет вести в финский город Иматра.

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